Iodonna.it - È la lista realizzata annualmente dal magazine delle 50 tra professioniste, manager, imprenditrici, donne di successo in diversi settori, che hanno dimostrato di poter raggiungere traguardi importanti

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)diin vari: sono 50 i nomi selezionati all’annuale appuntamento MPW, Most Powerful Women Italia 2024 di Fortune Italia, sull’empowerment femminile, che quest’anno si è tenuto a Matera. Cinquanta, cinquanta storie di, di impegno e perseveranza per una fotografiamigliori energie femminili del nostro Paese. Un’istantanea che racconta di un lento, ma inesorabile, cambiamento culturale verso la parità di genere in tutti idella società.