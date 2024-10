Drone fatale ai piromani: ripresi mentre incendiavano i rifiuti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Torremaggiore, con l’ausilio di mezzi avanzati come droni e altre tecnologie di ultima generazione, si è intervenuti in flagranza di reato contro alcuni individui sorpresi ad appiccare incendi di rifiuti, arrecando danni all'ambiente. Ne dà Foggiatoday.it - Drone fatale ai piromani: ripresi mentre incendiavano i rifiuti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Torremaggiore, con l’ausilio di mezzi avanzati come droni e altre tecnologie di ultima generazione, si è intervenuti in flagranza di reato contro alcuni individui sorpresi ad appiccare incendi di, arrecando danni all'ambiente. Ne dà

