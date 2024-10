Detenuto si toglie la vita a Prato: 77esimo suicidio in carcere 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prato – Detenuto si toglie la vita a Prato: 77esimo suicidio in carcere 2024 Un Detenuto italiano di 50 anni, in carcere per reati “a grande riprovazione sociale e con fine pena fissato al 2030”, si è suicidato impiccandosi nella sua cella della Casa Circondariale di Prato La Dogaia. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. E’ quanto denuncia Uilpa Polizia Penitenziaria ricordando che si tratta del 77esimo Detenuto che si toglie la vita dall’inizio dell’anno. E’ il quarto suicidio a La Dogaia nel 2024, “cui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che, parimenti, si sono suicidati in quella che è una strage senza fine”, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato. Per quanto riguarda l’attuale sistema carcerario “siamo sempre alle prese con numeri monstre, destinati ad abbattere ogni precedente record. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)silainUnitaliano di 50 anni, inper reati “a grande riprovazione sociale e con fine pena fissato al 2030”, si è suicidato impiccandosi nella sua cella della Casa Circondariale diLa Dogaia. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. E’ quanto denuncia Uilpa Polizia Penitenziaria ricordando che si tratta delche siladall’inizio dell’anno. E’ il quartoa La Dogaia nel, “cui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che, parimenti, si sono suicidati in quella che è una strage senza fine”, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato. Per quanto riguarda l’attuale sistema carcerario “siamo sempre alle prese con numeri monstre, destinati ad abbattere ogni precedente record.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prato - detenuto si impicca in carcere. E’ il 77esimo suicidio in cella dall’inizio dell’anno in Italia

(Lanazione.it)

Prato, 28 ottobre 2024 – Ennesimo suicidio in carcere, il settantasettesimo in Italia. Un uomo di 50 anni recluso nella sezione “protetti” si è tolto la vita alla Dogaia di Prato, impiccandosi. Soccorso dopo l'allarme lanciato dal compagno di ...

Detenuto si toglie la vita a Prato : 77esimo suicidio in carcere 2024

(Corrieretoscano.it)

PRATO – Detenuto si toglie la vita a Prato: 77esimo suicidio in carcere 2024 Un detenuto italiano di 50 anni, in carcere per reati “a grande riprovazione sociale e con fine pena fissato al 2030”, si è suicidato impiccandosi nella sua cella della ...

Prato, detenuto si impicca in carcere. E’ il 77esimo suicidio in cella dall’inizio dell’anno in Italia

(msn.com)

Si tratta del quarto episodio nel carcere pratese nel 2024. Capece (sindacato Sappe): “Occorre riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto ad operare il persona ...

Prato, detenuto si toglie la vita in cella: è il 77esimo suicidio in carcere del 2024

(msn.com)

Ancora un tragico suicidio in carcere, il 77esimo del 2024. È successo a Prato e ne dà notizia Gennarino De Fazio, Segretario Generale del sindacato Uilpa ...

Detenuto si toglie la vita a Prato: 77esimo suicidio in carcere 2024

(msn.com)

PRATO - Detenuto si toglie la vita a Prato: 77esimo suicidio in carcere 2024 Un detenuto italiano di 50 anni, in carcere per reati "a grande riprovazione sociale e con fine pena fissato al 2030", si è ...

Detenuto si impicca nel carcere di Prato: è il 77esimo suicidio nel 2024 in Italia

(corrierefiorentino.corriere.it)

Un detenuto di 50 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella all’interno del carcere pratese della Dogaia. Si tratta del quarto suicidio nella casa circondariale da dall'inizio dell’anno, me ...