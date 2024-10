Dall’Africa a Chiusdino: "E’ come una famiglia" (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ una storia a lieto fine, dopo tante sofferenze e difficoltà. Ne è protagonista Paris Costa Kamara, un ragazzo della Sierra Leone con un percorso alle spalle simile a quello di molti suoi coetanei africani: nel suo destino, tuttavia, c’era una società sportiva di terza categoria, il Chiusdino, che lo ha aiutato ad uscire da una situazione delicata e che gli ha consentito di integrarsi nel nostro territorio facendogli trovare un lavoro ed una sistemazione. "Sono arrivato a Lampedusa un anno e mezzo fa e subito dopo sono stato trasferito al "Picchetto" di Monticiano insieme ad una sessantina di altri ragazzi. Lì sono stato, in condizioni piuttosto precarie, per nove mesi". E il Chiusdino? "Ad agosto, tramite Internet, ho preso contatti con un giocatore e da lì è iniziato il mio inserimento nella società. Sono una punta e nello scorso campionato ho segnato dieci reti". Lanazione.it - Dall’Africa a Chiusdino: "E’ come una famiglia" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ una storia a lieto fine, dopo tante sofferenze e difficoltà. Ne è protagonista Paris Costa Kamara, un ragazzo della Sierra Leone con un percorso alle spalle simile a quello di molti suoi coetanei africani: nel suo destino, tuttavia, c’era una società sportiva di terza categoria, il, che lo ha aiutato ad uscire da una situazione delicata e che gli ha consentito di integrarsi nel nostro territorio facendogli trovare un lavoro ed una sistemazione. "Sono arrivato a Lampedusa un anno e mezzo fa e subito dopo sono stato trasferito al "Picchetto" di Monticiano insieme ad una sessantina di altri ragazzi. Lì sono stato, in condizioni piuttosto precarie, per nove mesi". E il? "Ad agosto, tramite Internet, ho preso contatti con un giocatore e da lì è iniziato il mio inserimento nella società. Sono una punta e nello scorso campionato ho segnato dieci reti".

