Gaeta.it - Crisi interna del Movimento 5 Stelle: il rapporto Vis Factor evidenzia malessere tra i sostenitori

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilvive un periodo di intensa, una situazione che si riflette nelle conversazioni sui social media in Italia. L’analisi condotta da Vismostra come il sentiment tra isia prevalentemente negativi, con una forte incidenza di commenti critici. In un contesto di tensione tra i leader Giuseppe Conte e Beppe Grillo, emerge un quadro di malcontento generalizzato e incertezze sul futuro del partito. Un’analisi approfondita del periodo dal 21 al 27 ottobre 2024 ha rivelato dinamiche interessanti attraverso un monitoraggio di oltre 8.000 menzioni su piattaforme social come X, Instagram e Facebook. Sentiment negativo dominante tra iIl report mostra che la stragrande maggioranza, ben il 73,5% dei commenti, esprime una visione critica riguardo alla situazione attuale del