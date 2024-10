Inter-news.it - Cartellini Inter, pochi ammoniti contro la Juventus. Quattro con due!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Solo dueper l’nell’ultima sfida di campionatola. Sale dunque a quota tredici glitra i giocatori nerazzurri in questa stagione, di cuicon due ammonizioni. Ancora lontani dal rischio diffida. Ecco la situazionein casa nerazzurra dopo le ultime decisioni del Giudice Sportivo. DIFFIDATI– LISTASERIE A 2024-2025 Kristjan Asllani 2 ammonizione Denzel Dumfries 2 ammonizione Benjamin Pavard 2 ammonizione Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizione Hakan Calhanoglu 1 ammonizione Joaquin Correa 1 ammonizione Matteo Darmian 1 ammonizione Nicolò Barella 1 ammonizione Yann Bisseck 1 ammonizione Simone Inzaghi 3 ammonizione In grassetto i giocatorinell’ultima partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi. Per entrare nell’elenco dei diffidati servonoammonizioni, per essere squalificati cinque.