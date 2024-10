Lapresse.it - Calcio, Balotelli: “Sono carico per il Genoa, voglio che a parlare sia il campo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mario, arrivato ieri a Genova, si è sottoposto oggi alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. L’ex attaccante della Nazionale, classe ’90, si è poi messo subito a disposizione di Alberto Gilardino, suo ex compagno di squadra in Azzurro. Nelle immagini Super Mario con la maglia rossoblu ine durante la presentazione alla stampa (Photo by Tano Pecoraro/Lapresse)