Quotidiano.net - Borsa: Milano piatta con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente anchel'apertura di: lamigliore è quella di Parigi che sale dello 0,4%, seguita da Madrid in rialzo dello 0,3% e dache cresce dello 0,1%. Sulla parità Londra e Francoforte. Tassi dei titoli di Stato europei generalmente in calo, con il Btp a 10 anni al 3,46% e spread con la Germania stabile a quota 121 punti base. Euro in leggero rialzo contro il dollaro a un rapporto di 1,081. Oro calmo sui 2.750 dollari all'oncia mentre sul fronte dell'energia il petrolio conferma il suo scivoloneil mancato attacco israeliano alle strutture petrolifere iraniane e perde il 6% poco sopra i 67 dollari al barile. Sempre debole il gas, che cede il 3% a 42 euro al barile.