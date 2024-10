Baronissi si veste di magia: il 31 Ottobre arriva “La Villa delle Zucche e dei Misteri” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia con entusiasmo la prima edizione di “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, una festa pensata per coinvolgere e stupire grandi e piccini. Il 31 Ottobre 2024, la Villa comunale si trasformerà in un luogo magico e Misterioso, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, regalando a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. Durante la serata, i bambini saranno omaggiati con palloncini colorati e caramelle, simboli di una festa che unisce divertimento, magia e socialità. Un momento di svago per la comunità L’iniziativa è pensata per offrire un momento di svago e aggregazione per tutta la comunità, con l’obiettivo di riscoprire il piacere dello stare insieme in un’atmosfera accogliente e piena di sorprese. Zon.it - Baronissi si veste di magia: il 31 Ottobre arriva “La Villa delle Zucche e dei Misteri” Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Comune di, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia con entusiasmo la prima edizione di “Lae dei”, una festa pensata per coinvolgere e stupire grandi e piccini. Il 312024, lacomunale si trasformerà in un luogo magico eoso, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, regalando a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. Durante la serata, i bambini saranno omaggiati con palloncini colorati e caramelle, simboli di una festa che unisce divertimento,e socialità. Un momento di svago per la comunità L’iniziativa è pensata per offrire un momento di svago e aggregazione per tutta la comunità, con l’obiettivo di riscoprire il piacere dello stare insieme in un’atmosfera accogliente e piena di sorprese.

Baronissi si veste di magia: il 31 Ottobre arriva “La Villa delle Zucche e dei Misteri”

