Tuttivip.it - “Attento, ti devo dire di Shaila”. Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi decide di parlare: “Dammi retta”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera alsarà una serata carica di colpi di scena:Gatta e LorSpolverato faranno ritorno nella Casa e sveleranno ai coinquilini le avventure vissute durante la loro permanenza in Spagna. Tra i più sorpresi dalla loro “gita” sarà sicuramente Javier Martinez, che verrà a sapere come la suaabbia trascorso il tempo in Spagna, godendosi la compagnia di Lorpiuttosto che soffrendo per la distanza. Nelle scorse serate,ha cercato di preparare psicologicamente Javier a un possibile confronto con, mettendolo in guardia da ciò che potrebbe accadere.ha avvisato l’amico che, tornata in Italia, potrebbe cercare di difendere la sua immagine e presentare la situazione sotto una luce favorevole, affermando che le sue scelte siano state guidate solo dai sentimenti.