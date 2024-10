Armie Hammer lancia il suo podcast: "Alcuni di voi lo odieranno" (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'attore Armie Hammer ha presentato il suo nuovo podcast, di cui è stato condiviso online il primo episodio. Armie Hammer sta iniziando a tornare sotto la luce dei riflettori: a tre anni di distanza dalle accuse di violenza e molestie sessuali l'attore ha infatti lanciato un podcast. La star di Chiamami col tuo nome ha debuttato oggi come conduttore intervistando il comico Tom Arnold. Il ritorno di Hammer Presentando il progetto, Armie Hammer ha dichiarato: "Alcuni tra di voi lo ameranno e altri lo odieranno fottutamente. Sto iniziando un podcast. L'idea originale era una specie di concetto legato al fatto che nel corso della giornata ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non Movieplayer.it - Armie Hammer lancia il suo podcast: "Alcuni di voi lo odieranno" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'attoreha presentato il suo nuovo, di cui è stato condiviso online il primo episodio.sta iniziando a tornare sotto la luce dei riflettori: a tre anni di distanza dalle accuse di violenza e molestie sessuali l'attore ha infattito un. La star di Chiamami col tuo nome ha debuttato oggi come conduttore intervistando il comico Tom Arnold. Il ritorno diPresentando il progetto,ha dichiarato: "tra di voi lo ameranno e altri lofottutamente. Sto iniziando un. L'idea originale era una specie di concetto legato al fatto che nel corso della giornata ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non

