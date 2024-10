Quotidiano.net - Anzj ‘Illumina’ un nuovo cammino: “Adesso ho il mio sound”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un cambio di passo all’interno di una carriera particolarmente composita.è ilalbum di Andrea Anzivino, in arte, ed è un disco che va ascoltato attentamente. Anche perché ha una struttura narrativa, aspetto non comune negli album moderni. Andrea Anzivino è un produttore, cantante e musicista nato a Milano nel 1999. Chi è? “Io nasco come producer. Mettere la mia voce nelle produzioni è stato un’esigenza perché non venivo ascoltato altrimenti. Io nasco dall’idea di voler fare qualcosa di figo a livello timbrico. Volevo catturare a livello energetico, le parole diventano quasi accessorie. Meglio la parte strumentale. Non ci sono featuring, tutte le produzioni le ho curate io”. Come è nato? “Tutto è iniziato mentre stavo terminando il progetto precedente che aveva tracce più vecchie, sentivo che potevano essere svecchiate.