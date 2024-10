Anche in Danimarca si inverte la tendenza: no al cellulare in classe. I docenti: “Tornare a stimolare la socialità degli studenti, senza l’uso di dispositivi” (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Danimarca, pioniera nell'adozione di strumenti digitali nel sistema scolastico, sta ora invertendo la rotta. Diverse scuole danesi hanno infatti bandito l'uso dei cellulari durante le lezioni, con l'obiettivo di riportare l'attenzione degli studenti sull'apprendimento e favorire la socializzazione. L'articolo Anche in Danimarca si inverte la tendenza: no al cellulare in classe. I docenti: “Tornare a stimolare la socialità degli studenti, senza l’uso di dispositivi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La, pioniera nell'adozione di strumenti digitali nel sistema scolastico, sta orando la rotta. Diverse scuole danesi hanno infatti bandito l'uso dei cellulari durante le lezioni, con l'obiettivo di riportare l'attenzionesull'apprendimento e favorire la socializzazione. L'articoloinsila: no alin. I: “ladi” .

Anche in Danimarca si inverte la tendenza: no al cellulare in classe. I docenti: “Tornare a stimolare la socialità degli studenti, senza l’uso di dispositivi”

