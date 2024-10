?10 capi passati di moda: quali sono i trend del passato? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Life&People.it Sublimazione di una società liquida in cui le identità contemporanee inseguono forme diverse a ritmo insostenibile è la ciclicità con cui la moda oggi si rigenera, spinta in avanti dai micro-trend che invadono gli spazi virtuali e ormai altresì reali. L’abbigliamento, in quanto strumento identitario, diviene emanazione tangibile di un Io che cambia incessantemente. Capo dopo capo, stagione dopo stagione, ciò che solo ieri era venerato oggi è superato, mentre l’identità, frammentata, tenta di ricomporsi attraverso un decoupage di simboli effimeri, che si moltiplicano, si alternano e alla velocità della luce svaniscono. L’estetica della moda odierna è un dialogo costante tra passato e presente, in cui pochi elementi di stile riescono a varcare la soglia che dà sul futuro. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Life&People.it Sublimazione di una società liquida in cui le identità contemporanee inseguono forme diverse a ritmo insostenibile è la ciclicità con cui laoggi si rigenera, spinta in avanti dai micro-che invadono gli spazi virtuali e ormai altresì reali. L’abbigliamento, in quanto strumento identitario, diviene emanazione tangibile di un Io che cambia incessantemente. Capo dopo capo, stagione dopo stagione, ciò che solo ieri era venerato oggi è superato, mentre l’identità, frammentata, tenta di ricomporsi attraverso un decoupage di simboli effimeri, che si moltiplicano, si alternano e alla velocità della luce svaniscono. L’estetica dellaodierna è un dialogo costante trae presente, in cui pochi elementi di stile riescono a varcare la soglia che dà sul futuro.

