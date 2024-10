Lanazione.it - Youth Music Festival. I magnifici 4 sul palco

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il quartetto composto dalle star internazionali Giovanni Andrea Zanon al violino, Timothy Ridout alla viola, Pablo Ferrández al violoncello e Martin James Bartlett al pianoforte: saranno i protagonisti del concerto di chiusura di stasera alle ore 19 della V edizione di "", la rassegna diretta dallo stesso Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dellaa classica ai più giovani. L’ensemble, composto appositamente per ile che proporrà il Quartetto per pianoforte No. 3, Op. 60 di Brahms e il Quartetto per pianoforte No. 1, Op. 15 G.