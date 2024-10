Gaeta.it - Un viaggio nella cultura enogastronomica piemontese a bordo dell’Amerigo Vespucci

(Di domenica 27 ottobre 2024) La serata di gala avvenuta aha rappresentato un'occasione unica per celebrare l'eccellenza dell'enogastronomia. In un contesto degno delle migliori tradizioni culinarie italiane, l'evento ha sottolineato il valore del tartufo bianco d'Alba e dei vini del Piemonte, promuovendo la 94ª edizione della Fiera del Tartufo Bianco d'Alba. Questa manifestazione, che si protrarrà fino all'8 dicembre, si affianca alla XXV edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo, in programma il 10 novembre al castello di Grinzane Cavour, con collegamenti in diretta da diverse città del mondo.