Si sveglia dal coma dopo due mesi e si sposa nel Centro ustioni di Cisanello: la storia di Patrizia e Giovanni (Di domenica 27 ottobre 2024) Una storia a lieto fine, dopo mesi trascorsi con fiato sospeso e il dolore per un infortunio sul lavoro gravissimo. Lo scorso 23 agosto Giovanni Fatai, mentre svolgeva la sua mansione in provincia di Arezzo, dove vive con la donna della sua vita, Patrizia Del Cucina, è rimasto vittima di un Pisatoday.it - Si sveglia dal coma dopo due mesi e si sposa nel Centro ustioni di Cisanello: la storia di Patrizia e Giovanni Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unaa lieto fine,trascorsi con fiato sospeso e il dolore per un infortunio sul lavoro gravissimo. Lo scorso 23 agostoFatai, mentre svolgeva la sua mansione in provincia di Arezzo, dove vive con la donna della sua vita,ÂDel Cucina, è rimasto vittima di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patrizia e Giovanni sposi in ospedale. Si sveglia dopo due mesi di coma: "Sono felice, è una seconda vita" - Straordinaria storia d’amore e di speranza nel Centro ustioni di Pisa dopo un grave incidente sul lavoro. La moglie: "Per noi è un nuovo inizio dopo settimane di angoscia". La primaria ha fatto da tes ... (msn.com)

L’incredibile storia dell’uomo che si risveglia dal coma e crede di essere nel 1980 - Ha trascorso gli ultimi 5 anni della sua vita addormentato a causa di un incidente e al risveglio ha perso di colpo 40 anni di memoria ... (abruzzo.cityrumors.it)

Giovanni si sveglia dal coma e sposa Patrizia in ospedale: il lieto fine dopo l'incidente sul lavoro. «Vivo per miracolo» - Il 23 agosto scorso è stato ricoverato con ustioni sul 60% del corpo dopo un infortunio sul lavoro avvenuto a Badia Agnano, in provincia ... (msn.com)

Si risveglia dal coma e pensa di vivere nel 1980. "Mio figlio? Non può essere più grande di me" - L'uomo, 63 anni, crede di averne ancora 24: si ricorda della moglie solo nelle foto da ragazza. "Chat e euro? Mai visti" ... (msn.com)