Serie B 2024 25 Catanzaro show | 3-0 al Sudtirol Il Pisa frena a Frosinone

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo cinque partite senza vincere, iltorna a conquistare i tre punti e lo fa in grande stile con un successo per 3-0 in casa contro il. La squadra giallorossa chiude i conti nel primo tempo: al 5? è Pontisso a sbloccare il risultato. Poi si scatena Iemmello che raddoppia al 24? e firma la sua doppietta personale al 41? su rigore. La squadra giallorossa sale così a 12 punti in classifica, due in meno della Sampdoria che dà continuità al successo per 5-3 sul Cesena grazie alla vittoria di misura contro il Mantova. Decisivo un gol di Kasami al 61?. Pareggio senza reti invece allo ‘Stirpe’ dove il, in 10 uomini dal 5?, ha fermato sullo 0-0 la capolista. Il testacoda porta un punto ai ciociari, ultimi a quota 7 punti, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi salgono a 23 punti, due in più del Sassuolo.