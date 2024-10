QuBì – A Montedinove torna “Sibillini in rosa” (Di domenica 27 ottobre 2024) A Montedinove, in provincia di Ascoli Piceno, ritorna “Sibillini in rosa”. Il 2 e 3 novembre si celebra l’unicità della mela rosa con una grande festa, giunta alla 14° edizione. Sabato, nel “Museo della mela rosa”, è in programma un incontro di approfondimento sulle qualità di questo frutto, noto fin dall’antichità, riconosciuto oggi come presidio QuBì – A Montedinove torna “Sibillini in rosa” L'Identità. Lidentita.it - QuBì – A Montedinove torna “Sibillini in rosa” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A, in provincia di Ascoli Piceno, riin”. Il 2 e 3 novembre si celebra l’unicità della melacon una grande festa, giunta alla 14° edizione. Sabato, nel “Museo della mela”, è in programma un incontro di approfondimento sulle qualità di questo frutto, noto fin dall’antichità, riconosciuto oggi come presidio– Ain” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montedinove (AP): Sibillini in rosa, il 2 e 3 novrembre 2024 - Con l'arrivo dell'autunno, il pittoresco borgo di Montedinove (AP), situato nel cuore dei leggendari Monti Sibillini, si prepara a indossare il suo abito migliore per accogliere una delle ... (fai.informazione.it)

Villa unifamiliare, buono stato, 160 m², Montedinove - Cielo terra nel centro storico di Montedinove con tre camere da letto e terrazzi con viste mozzafiato della Val dAso e zone limitrofe. Limmobile si sviluppa su quattro piani per un totale di 160m2. (immobiliare.it)

Previsioni Meteo Montedinove Oggi - GIOVEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico su litorale ... (3bmeteo.com)

agenzie immobiliari a Montedinove - DiLeoImmobiliare: highly experienced real estate consultant in the hotel sector in many locations in Italy. For Europe, the Agency has international collaborations for the search and sale of Hotels. (immobiliare.it)