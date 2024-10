Lanazione.it - Pontedera, l’incontro e l’omicidio. Kristian davanti al giudice: “Mi sono difeso da lei con quello che ho trovato”

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Pisa), 27 ottobre 2024 –Emanuele Nannetti, 34 anni, ieri è comparsoaldel tribunale di Pisa. E, da quanto abbiamo appreso, nell’interrogatorio ha offerto ulteriori precisazioni su quanto già dichiarato agli inquirenti su cosa accadde nella notte fra l’11 e il 12 ottobre scorsi, quando incontrò e uccise Flavia Mello Agonigi, 54anni, brasiliana – ma cittadina italiana – con cui aveva fissato un appuntamento. All’esito dell’udienza – Nannetti era assistito dal suo legale, avvocato Massimiliano Calderani – ilnon ha convalidato il fermo per mancanza del presupposto del pericolo di fuga. E, in attesa dell’autopsia e in mancanza dei necessari riscontri a quanto confessato dall’indagato, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Giovanni Porpora e disposto la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato.