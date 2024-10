Ilgiorno.it - "Noi efficienti. Bertolaso ci ha offeso"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Le parole di Guidoche accusa il personale sanitario degli ospedali privati accreditati di non fare la loro parte, ci offendono sia in quanto medici sia perché contrarie alla verità ". Così, in una nota, il personale medico dei pronto soccorso degli ospedali privati accreditati lombardi, risponde alle dichiarazioni direlative all’analisi dell’Ats Milano sulle percentuali di ricoveri da emergenza effettuati dalle strutture pubbliche e da quelle convenzionate. Percentuale che per quanto riguarda il privato è risultata essere quasi la metà del pubblico. "L’analisi sui ricoveri dei pazienti provenienti dai pronto soccorso delle strutture pubbliche e di quelle accreditate, presentato da Ats Milano, - continuano gli operatori privati - si è prestata a una facile strumentalizzazione.