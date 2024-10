Ilnapolista.it - Mister Conte pizzicato all’orecchio di Dorgu dopo Napoli-Lecce – VIDEO

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’allenatore delAntonio, al termine della partita vinta contro ilsul campo del Maradona, è statodi. L’esterno delha creato non pochi grattacapi alla retroguardia azzurra, ma già in estate il club aveva sondato l’opportunità proprio con i salentini. Chissà cosa gli avrà dettoFatto sta che ilapprezza decisamentee non ne fao. Al triplice fischioè corso da lui, l’ha fermato e in pochissimi secondi è riuscito a sussurrargli qualcosa nell’orecchio.si volta e tra i due c’è una sorta di sguardo d’intesa prima di salutarsi definitivamente. @azzurrofluido“Ti chiamo io..”? Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen Certo il mercato è ancora lontano, ma è bello pensare cheha la testa sempre proiettata a migliorare club e rosa.