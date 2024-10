Liguria, affluenza in calo: solo il 13% si è recato alle urne (Di domenica 27 ottobre 2024) Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la Liguria, un'opportunità per i cittadini di far sentire la propria voce e di scegliere chi guiderà la regione in un periodo di sfide e cambiamenti L'articolo Liguria, affluenza in calo: solo il 13% si è recato alle urne proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Liguria, affluenza in calo: solo il 13% si è recato alle urne Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la, un'opportunità per i cittadini di far sentire la propria voce e di scegliere chi guiderà la regione in un periodo di sfide e cambiamenti L'articoloinil 13% si èproviene da Il Difforme.

