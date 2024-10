Gaeta.it - Lazio trionfa contro il Genoa: riscatto e speranze per la classifica

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nona giornata del campionato di calcio ha portato momenti di intensa emozione per tifosi e appassionati. Nel pomeriggio di ieri, le partite delle 15 hanno segnato il ritorno alla vittoria della, che ha battuto ilcon un convincente 3-0. Contestualmente, il MATCH tra MONZA e VENEZIA ha regalato spettacolo e colpi di scena, con un pareggio avvincente per 2-2. Questi risultati influenzano significativamente la lotta per la salvezza e le posizioni di vertice in, una vittoria che fa bene al morale Laha dimostrato grande forza e determinazione nel suo inil, rifilando un secco 3-0 che risolleva gli animi dopo la sconfitta subita contra la JUVENTUS. I gol sono stati siglati da NOSLIN, PEDRO e VECINO, evidenziando un’ottima intesa tra i reparti e una efficace organizzazione difensiva.