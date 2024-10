Iran a Onu: nostro diritto rispondere (Di domenica 27 ottobre 2024) 8.34 All'indomani dei raid israeliani sull' Iran, la Repubblica islamica all'Onu scrive che"si riserva di rispondere legalmente e legittimamente all'aggressione". Così il ministro degli Esteri Araghchi al segretario Guterres e alla presidenza del Consiglio di sicurezza. "L'Iran esorta l'Onu ad assumere una posizione ferma e condannare il regime israeliano e le sue gravi violazioni", scrive Araghchi. Poi:"Del tutto evidente la complicità Usa nelle mosse israeliane nella regione. Americani sicuramente coinvolti in tutte le loro mosse" Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 8.34 All'indomani dei raid israeliani sull', la Repubblica islamica all'Onu scrive che"si riserva dilegalmente e legittimamente all'aggressione". Così il ministro degli Esteri Araghchi al segretario Guterres e alla presidenza del Consiglio di sicurezza. "L'esorta l'Onu ad assumere una posizione ferma e condannare il regime israeliano e le sue gravi violazioni", scrive Araghchi. Poi:"Del tutto evidente la complicità Usa nelle mosse israeliane nella regione. Americani sicuramente coinvolti in tutte le loro mosse"

