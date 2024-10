Secoloditalia.it - Il libro. Costretto a sanguinare: la lotta contro “l’ospizio occidentale” di Eduard Limonov

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ci sono musiche che non si spengono con la morte. La ballata diè una di queste. Agitato e agitatore nella sua esistenza è passato attraverso la delinquenza comune, il lavoro in fabbrica, l’esilio dall’U partendo da Dzeržinsk sul Volga per approdare negli Stati Uniti d’America. E qui il vagabondaggio, la vita nelle strade di New York diventando poi maggiordomo di un miliardario statunitense, ma più di ogni altra cosa la scrittura.Veniaminovi? Savenko, ecco il suo vero nome, nato nel 1943 ha attraversato gli anni ‘60 e ‘70 come un proiettile che spappola la carne, ma lascia intatto l’osso. Ti disorienta, ti fa stramazzare al suolo dimostrandoti di essere vivo. Gli anni ‘80 si aprono con il suo arrivo a Parigi e qui inizia a conoscere la fama letteraria.