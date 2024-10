"Highlander, l'ultimo immortale": un intramontabile con Christopher Lambert (Di domenica 27 ottobre 2024) Highlander L'ultimo immortale Cielo ore 21.20 con Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. Regia di Russell Mulcahy. Produzione USA 1986. Durata: 1 ora e 51 minuti LA TRAMA Connor Mc Leod è un manager di origine scozzese apparentemente sulla trentina. In realtà è vecchio di cinque secoli. Appartiene a una stirpe di guerrieri immortali. Nessuno può ucciderli, tranne uno della loro stessa stirpe. Oltre a Connor ne è rimasto solo uno e uno scontro, seppure ritardato di cinquecento anni è alla fine inevitabile. Rimarrà solo Connor. PERCHE' VEDERLO perchè rimane il miglior esempio di un ciclo che tra film e telefilm è arrivato a dieci titoli. Lanciò Christopher Lambert che su Connor è vissuto di rendita per 40 anni. Splendida la regia dell'australiano Mulcahy che sembrava destinato a grandi cose. Liberoquotidiano.it - "Highlander, l'ultimo immortale": un intramontabile con Christopher Lambert Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)L'Cielo ore 21.20 con, Sean Connery e Clancy Brown. Regia di Russell Mulcahy. Produzione USA 1986. Durata: 1 ora e 51 minuti LA TRAMA Connor Mc Leod è un manager di origine scozzese apparentemente sulla trentina. In realtà è vecchio di cinque secoli. Appartiene a una stirpe di guerrieri immortali. Nessuno può ucciderli, tranne uno della loro stessa stirpe. Oltre a Connor ne è rimasto solo uno e uno scontro, seppure ritardato di cinquecento anni è alla fine inevitabile. Rimarrà solo Connor. PERCHE' VEDERLO perchè rimane il miglior esempio di un ciclo che tra film e telefilm è arrivato a dieci titoli. Lanciòche su Connor è vissuto di rendita per 40 anni. Splendida la regia dell'australiano Mulcahy che sembrava destinato a grandi cose.

