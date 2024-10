Notizie.com - Hacker e dossieraggio, dalla mail di Mattarella spiata alle informazioni su La Russa: tutti i big nel mirino

(Di domenica 27 ottobre 2024)dia Ignazio La: la lista delle personalità di spicco finite neldegliè molto lunga. I fatti che via via stanno emergendo sull’inchiesta di Milano arrivano fino al Quirinale. La rete didedita allo spionaggio industriale, finita neldella Dda di Milano e della Procura nazionale antimafia, avrebbe clonato o utilizzato in maniera abusiva un indirizzo edel presidente della Repubblica Sergiodisu Lai big nel– notizie.comLe indagini hanno portato a sei misure cautelari. Quattro ai domiciliari con il braccialetto elettronico (l’ex poliziotto Carmine Gallo, Nunzio Calamucci, Giulio Corneli e Massimo Camponovo). Per altri due indagati è scattata l’interdizione alla professione per sei mesi.