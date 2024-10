361magazine.com - Grande Fratello, i timori di Shaila. La confessione rivelata a Maica

(Di domenica 27 ottobre 2024)teme di aver perso e deluso Helena Prestes. Ladella ballerina a, queste sono le ultime ore pernella Casa del Gran Hermano, da lunedì si ritorna in Italia. Nella scorsa puntata del reality showe Lorenzo sono risultati i preferiti del pubblico e sono volati direttamente a Madrid. Leggi anche “LE IENE”: Sangiuliano – Boccia: i dettagli del nuovo servizio Ecco cosa è emerso dalle dichiarazioni della ballerina Mentre la modellalunedì ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia in versione ospite,e Lorenzo sono entrati al Gran Hermano per viversi una nuova avventura. Tra i due è esploso l’amore, il legame ha subito un meraviglioso cambiamento che ha spiazzato tutti dentro e fuori dal gioco.