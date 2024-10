Ilrestodelcarlino.it - Grand Tour Italia e bimbi. Si celebra Halloween

(Di domenica 27 ottobre 2024)il mese ditra gusto e divertimento e si trasforma per tutto il mese di ottobre in un luogo magico e spaventoso per famiglie e bambini, con una serie di eventi dedicati a. Dai classici ’Dolcetto o scherzetto’ ai percorsi horror con zombie, fino ai laboratori di intaglio delle zucche, il Parco, chela biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regionine, offrirà un’esperienza indimenticabile peri e piccini. Il culmine del mese sarà il 31 ottobre con la Zombie Walk, una spettacolare parata di zombie a luci soffuse. Se per i più piccini la festa disignifica unire paura e divertimento, per gli adulti è spesso l’occasione per godere di una serata – in maschera e non – in compagnia e all’insegna del buon cibo.