Gp di Thailandia di MotoGp, Bagnaia trionfa e si avvicina a Martin in Classifica Iridata (Di domenica 27 ottobre 2024) Buriram, 27 ottobre 2024 – Pecco Bagnaia vince oggi il gran premio di Thailandia e accorcia su Jorge Martin nella lotta per il Motomondiale. Lo spagnolo della Pramacchiude secondo sfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). La gara Parte fortissimo Martin, che brucia Bagnaia, in pole position, e si mette al comando della corsa, resistendo anche al ritorno di Pecco. La pioggia caduta nelle scorse ore in Thailandia rende la pista scivolosa e comincia a mietere vittime fin dal quarto giro, con Bezzecchi, Quartararo, Savadori, che oggi sostituiva Oliveira sull’Aprilia, Fernandez, Morbidelli e Bastianini, vincitore della Sprint di ieri, che cadono in curva. Intanto il gap tra Martin e Bagnaia si riduce, mentre Marquez è più staccato in terza posizione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Buriram, 27 ottobre 2024 – Peccovince oggi il gran premio die accorcia su Jorgenella lotta per il Motomondiale. Lo spagnolo della Pramacchiude secondo sfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). La gara Parte fortissimo, che brucia, in pole position, e si mette al comando della corsa, resistendo anche al ritorno di Pecco. La pioggia caduta nelle scorse ore inrende la pista scivolosa e comincia a mietere vittime fin dal quarto giro, con Bezzecchi, Quartararo, Savadori, che oggi sostituiva Oliveira sull’Aprilia, Fernandez, Morbidelli e Bastianini, vincitore della Sprint di ieri, che cadono in curva. Intanto il gap trasi riduce, mentre Marquez è più staccato in terza posizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader ... (msn.com)

MotoGp, in Thailandia trionfa Bagnaia - Arriva la nona vittoria stagionale per Bagnaia. Il torinese della Ducati domina il Gp di Thailandia a Buriram precedendo il suo rivale per il titolo, Jorge Martin (Ducati Pramac). Sul podio anche la K ... (rainews.it)

Bagnaia trionfa nel Gp Thailandia di MotoGP dopo un lungo duello con Marquez, che poi cade: Martin 2° - Pecco Bagnaia vince il Gp Thailandia di MotoGP. Sul circuito di Buriram il pilota della Ducati è stato protagonista di una gara a dir poco incredibile ... (msn.com)

MotoGp, Gp Thailandia: vince Bagnaia davanti a Martin - Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Thailandia valido per il Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Buriram, su pista bagnata per la pioggia, ... (lapresse.it)