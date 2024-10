Gli affitti costano più dello stipendio, la classifica delle città (Di domenica 27 ottobre 2024) Il rapporto di previsione autunnale di Confindustria punta il dito sul tema degli affitti, rivelando un disallineamento sempre più marcato tra i costi dell’alloggio e la produttività del lavoro nelle principali città italiane. La città di Milano si distingue per il divario più insostenibile: l’affitto mensile per un’abitazione di 60 mq raggiunge il 170,9% rispetto alla media nazionale di 562 euro. La produttività, invece, cresce solo del 39,4%. A conti fatti, ciò significa che la sproporzione tra affitti e redditi medi pone un freno alla mobilità e alla crescita economica, creando una barriera per chi si sposta in cerca di migliori opportunità lavorative. Questo squilibrio non è solo una questione di cifre, ma un indicatore di un mercato immobiliare che rende sempre più difficile sottrarsi a una dinamica dove i costi abitativi si mangiano buona parte delle risorse dei lavoratori. Quifinanza.it - Gli affitti costano più dello stipendio, la classifica delle città Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il rapporto di previsione autunnale di Confindustria punta il dito sul tema degli, rivelando un disallineamento sempre più marcato tra i costi dell’alloggio e la produttività del lavoro nelle principaliitaliane. Ladi Milano si distingue per il divario più insostenibile: l’affitto mensile per un’abitazione di 60 mq raggiunge il 170,9% rispetto alla media nazionale di 562 euro. La produttività, invece, cresce solo del 39,4%. A conti fatti, ciò significa che la sproporzione trae redditi medi pone un freno alla mobilità e alla crescita economica, creando una barriera per chi si sposta in cerca di migliori opportunità lavorative. Questo squilibrio non è solo una questione di cifre, ma un indicatore di un mercato immobiliare che rende sempre più difficile sottrarsi a una dinamica dove i costi abitativi si mangiano buona parterisorse dei lavoratori.

