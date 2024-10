Ilgiorno.it - Giovani lontani da scuola e lavoro. Un progetto per la “riattivazione“

(Di domenica 27 ottobre 2024) Aiutare i ragazzi che non hanno completato il corso di studi abbandonando la, o che non si sono inseriti nel mondo delassumendo un atteggiamento rinunciatario, a ripartire con nuovi stimoli e obiettivi: è rivolto ai“Neet“ ilpromosso dallo Ial, Innovazione apprendimentoLombardia, su base regionale, finanziato da Fondazione Cariplo e che ha a Legnano un punto di riferimento nella Ial locale. "È unche ha come obiettivo recuperare i ragazzi che hanno abbandonato gli studi e vivono un periodo di fragilità – spiegano dall’istituto legnanese –. Stiamo fissando gli incontri di sensibilizzazione per avviarlo".