Giorgia Meloni: «Non mi presto ai tentativi di condizionamento di certa stampa. Colpiscono mia sorella Arianna ma è senza scheletri» (Di domenica 27 ottobre 2024) «Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere». A parlare è Giorgia Meloni e il riferimento è alle inchieste sui presunti dossieraggi ai danni di numerosi politici, imprenditori e nomi del mondo della cultura e dello spettacolo. Nell’ultimo libro di Bruno Vespa – Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa, di cui sono state anticipate alcune parti – la premier torna sulle indagini avviate dalla procura di Perugia (e non solo) in seguito all’esporto presentato dal ministro Guido Crosetto. «Le inchieste dicono che il dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo», dice Meloni nel nuovo libro di Vespa. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) «Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere». A parlare èe il riferimento è alle inchieste sui presunti dossieraggi ai danni di numerosi politici, imprenditori e nomi del mondo della cultura e dello spettacolo. Nell’ultimo libro di Bruno Vespa – Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa, di cui sono state anticipate alcune parti – la premier torna sulle indagini avviate dalla procura di Perugia (e non solo) in seguito all’esporto presentato dal ministro Guido Crosetto. «Le inchieste dicono che il dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo», dicenel nuovo libro di Vespa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia Meloni: "Dossieraggi contro di me. La magistratura vada fino in fondo, nessuno Stato di diritto può tollerarlo" - Le dichiarazioni della premier nel libro di Bruno Vespa: "Sono cominciati già alla fine del governo Draghi"... "Si accaniscono su ... (huffingtonpost.it)

Conti spiati, Meloni e i nuovi dossier: «Non sono ricattabile, non mi butteranno giù» - Alla fine Giorgia Meloni rompe il silenzio. Dà voce a una preoccupazione che si è fatta convinzione di ferro a Palazzo Chigi: l’ennesimo caso di dossieraggio ai danni ... (ilmattino.it)

Meloni a 2 anni dal giuramento: "Non mi sono mai risparmiata, ora avanti per un'Italia più forte" (video) - 'Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi raggiunti per l'Italia''. Rico ... (informazione.it)

Solita solfa complottista. Meloni: "Sono la più dossierata d'Italia ma non mi faranno fuori" - Sulla spy story dei conti di famiglia, la premier Giorgia Meloni chiama in causa un grande classico, ricorrendo alla retorica del complotto. Interessi, poteri forti, gruppi di pressioni: tutti element ... (huffingtonpost.it)