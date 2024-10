Lanazione.it - Gara per andare a cucinare con lo chef

(Di domenica 27 ottobre 2024)di cucina per appassionati con un premio speciale in palio: la possibilità didal vivo con loSimone Cipriani. L’occasione è il cooking show in programma ad Autumnia il 9 novembre. Chi vuole mettersi ai fornelli al suo fianco, può partecipare a un contest: basta inviare la propria ricetta (primo, secondo o dolce), accompagnata da una fotografia del piatto tramite messaggio privato alla pagina Facebook della manifestazione entro lunedì. Il giorno dopo immagini e ricette saranno pubblicate sul social: le 4 più votate entro il 4 novembre sceglieranno i vincitori che cucineranno con Cipriani.