Fiorentina da sballo: annichilita la Roma 5-1, i viola volano in classifica (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo il 6-0 contro il Lecce e il 4-2 contro il San Gallo, la Fiorentina regala ancora grande spettacolo vincendo 5-1 contro la Roma. Una serata perfetta al Franchi che fa sognare i tifosi viola. Ad aprire le danze è il solito Moise Kean, che recuperato dall'infortunio viene schierato titolare da Firenzetoday.it - Fiorentina da sballo: annichilita la Roma 5-1, i viola volano in classifica Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo il 6-0 contro il Lecce e il 4-2 contro il San Gallo, laregala ancora grande spettacolo vincendo 5-1 contro la. Una serata perfetta al Franchi che fa sognare i tifosi. Ad aprire le danze è il solito Moise Kean, che recuperato dall'infortunio viene schierato titolare da

Fiorentina da sballo: annichilita la Roma 5-1, i viola volano in classifica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter Nella sesta giornata di campionato, la Roma subisce una delle sconfitte più dure della sua stagione, cadendo 5-1 al Franchi contro una Fiorentina in grande forma. La partita ha visto protagonisti diversi aspetti, tra ... (Gaeta.it)

Fiorentina-Roma ha visto Edoardo Bove assoluto protagonista: il centrocampista brilla nella sfida del Franchi e i tifosi giallorossi sono furiosi per la sua cessione Protagonista assoluto di Fiorentina-Roma. Difficile definire un altro termine per ... (Calciomercato.it)

SERIE A - La Roma non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte (2V, 1N) di Serie A contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato tre successi nelle quattro precedenti (1N). Fiorentina-Roma, match ... (eurosport.it)

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire ... (fantacalcio.it)

Fiorentina-Roma è in programma domenica prossima allo Stadio Franchi di Firenze. Una sfida importante che vedrà due assenze di ‘peso’. Quali? La Fiorentina di Raffaele Palladino vola ed è ... (asromalive.it)