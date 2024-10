Sport.quotidiano.net - Ernia per lo svizzero che sarà operato domani. Si ferma anche Lykogiannis, Miranda si scalda per la fascia sinistra. Aebischer sotto i ferri: out almeno un mese. La società riflette sul mercato di gennaio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non c’è pace in casa Bologna: nuove cattive notizie dal fronte infermeria. Italiano non fa in tempo a ritrovare nelle rotazioni Tommaso Pobega e a gioire per il ritorno in gruppo di Lewis Ferguson che già deve fare i conti con un nuovo problema: Michel. Loera rientrato dall’ultima sosta dopo gli impegni con la Svizzera con una tendinopatia dell’adduttore sinistro. Dopo quasi dieci giorni di terapie e nuovi esami, è emersa un’inguinale: il centrocampistaposto a intervento chirurgico, con tempi di recupero che potrebbero aggirarsi intorno aldi stop. Arrivederci a fine novembre, se non oltre: losalterà certamentele gare contro Cagliari, Lecce, Monaco, Roma, Lazio, Lille e Venezia.