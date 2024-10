Sport.quotidiano.net - Empoli, buon punto al "Tardini": col Parma è 1-1

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – L’conquista unal “” pareggiando 1-1 con il. Ma per come si era messa la partita, la squadra allenata da D’Aversa ha da una parte qualche rimpianto (sino a 10 minuti dalla fine era in vantaggio) e dall’altra può addirittura tirare un sospiro di sollievo (dopo il pari, gli emiliani hanno fallito un calcio di rigore). Alla fine, dunque, l’undicesimoin classifica può essere ritenuto positivo. Gli azzurri giocano ancora una volta bene: in casa e in trasferta allo stesso modo, con autorevolezza. All’11’ prima chance per i ducali: Man tocca in area per Bonny che calcia, ma Vasquez è abile a respingere il pallone.'s Jacopo Fazzini jubilates with his teammates after scoring the goal during the Italian Serie A soccer matchCalcio vsFC at Enniostadium in, Italy, 27 October 2024.