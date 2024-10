Ema Stokholma sui social scrive: “Ora mi piacciono le donne” (Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle ultime ore Ema Stokholma sta facendo parlare di sé su ‘X’ con una serie di post divertenti e sinceri, nei quali ha raccontato alcune recenti esperienze sentimentali. Il primo post descrive un messaggio ricevuto da una vecchia fiamma che le diceva di voler evitare “spunte blu” nei rapporti futuri, a cui Ema ha reagito ironicamente. Poi ha raccontato di un altro interesse, mai incontrato di persona, con cui aveva preso coraggio e scritto. La conversazione, però, ha preso una piega inaspettata e surreale: “Un altro che mi piaceva ma mai visto, pochi giorni fa prendo coraggio e gli scrivo. Siamo coetanei. Mi fa: a me piacciono le persone più grandi; Io: quanto più grandi? Lui: anche 80 Bene”. Metropolitanmagazine.it - Ema Stokholma sui social scrive: “Ora mi piacciono le donne” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle ultime ore Emasta facendo parlare di sé su ‘X’ con una serie di post divertenti e sinceri, nei quali ha raccontato alcune recenti esperienze sentimentali. Il primo post deun messaggio ricevuto da una vecchia fiamma che le diceva di voler evitare “spunte blu” nei rapporti futuri, a cui Ema ha reagito ironicamente. Poi ha raccontato di un altro interesse, mai incontrato di persona, con cui aveva preso coraggio e scritto. La conversazione, però, ha preso una piega inaspettata e surreale: “Un altro che mi piaceva ma mai visto, pochi giorni fa prendo coraggio e gli scrivo. Siamo coetanei. Mi fa: a mele persone più grandi; Io: quanto più grandi? Lui: anche 80 Bene”.

