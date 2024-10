Elezioni regionali, ecco le procedure per il voto a domicilio e in ospedale: come fare (Di domenica 27 ottobre 2024) La Regione Emilia-Romagna ha attivato le procedure per garantire il diritto di voto ai cittadini con disabilità, gravi difficoltà motorie, impossibilitati a recarsi alle urne per gravi motivi di salute, ricoverati in ospedale e case di cura e detenuti. Il servizio è rivolto a tutte le cittadine e Ferraratoday.it - Elezioni regionali, ecco le procedure per il voto a domicilio e in ospedale: come fare Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La Regione Emilia-Romagna ha attivato leper garantire il diritto diai cittadini con disabilità, gravi difficoltà motorie, impossibilitati a recarsi alle urne per gravi motivi di salute, ricoverati ine case di cura e detenuti. Il servizio è rivolto a tutte le cittadine e

