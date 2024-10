.com - Eccellenza / Il Fabriano Cerreto coglie il pari 0-0 al ‘Giuliani’ contro i Portuali Dorica

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cartai che non riescono a passare, complice anche alcune parate di Tavoni, con i padroni di casa che finiscono in dieci per l’espulsione di un giocatore VALLESINA, 27 ottobre 2024 – 0-0 al Giuliani di Torrette, con pochi spettatori per le direttive di ordine pubblico per la non adeguatezza dell’impianto, tra le due squadre neo promosse e mattatrici della Promozione dello scorso anno. Primo tempo equilibrato e poi nella ripresa i cartai in superiorità numerica hanno provato, senza successo, a spingere di più per vincere. Giocatori e mister Caporali contestati dalla propria tifoseria. Nel primo tempo due opportunità di De Marco non hanno colto nel segno ed episodio contestato dai padroni di casa con Vitucci a terra in piena area di rigore ma il direttore di gara dice di proseguire.