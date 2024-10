Costa | al voto per le inchieste ma la destra in Liguria è più unita della sinistra

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per ladoveva essere una marcia trionfale, come certe partite in casaSampdoria scudettata di Vialli e Mancini con Vujadin Boskov in panchina. Assist di tacco e gol a raffica. Prima i mesi di intercettazioni, sputtanamento mediatico e assedio giudiziario alla giunta Toti; poi le dimissioni del governatore uscente, firmate il 26 luglio dopo tre mesi di arresti domiciliari; infine la discesa in campo di uno dei cavalli di razza del Partito democratico, quell'Andrea Orlando che è stato ministro addirittura in quattro governi (Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi). Invece la partita elettorale che si gioca oggi in- anche secondo gli esperti di trend elettorali - è più incerta che mai. Merito di Marco Bucci, il sindaco di Genova che ha deciso di candidarsi per il centrononostante il lavoro da finire nel capoluogo che l'ha rieletto sindaco appena due anni fa.