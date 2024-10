Lanazione.it - Cinema Italia: la storia continua. Azienda del posto si aggiudica l’asta, la vecchia gestione andrà avanti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bibbiena (Arezzo), 27 ottobre 2024 – “Sono super felice e ringrazio di cuore chi investe nel nostro territorio. Noi ci saremo sempre al fianco di queste storiche realtà”. Le parole sono quelle del sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, che interviene così per ringraziare quanti si sono adoperati ed hanno fatto la loro parte per fare in modo che ildi Soci potesse avere un futuro. L’immobile infatti è andato alpochi giorni fa. Per la precisione venerdì scorso, al prezzo di 156.375 euro, come riportato dalla nota del gruppo consiliare di minoranza, Lista di Comunità che nel suo intervento ha ripercorso gli ultimi mesi fatti di botta e risposta con la maggioranza e raccolte firme.