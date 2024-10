Romadailynews.it - Cina: rappresentazione del dramma “Alba” di Cao Yu a Tianjin (2)

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ott – (Xinhua) – Personale delPeople’s Art Theater mette in scena ilclassico cinese “” in una strada commerciale a, nel nord della, il 26 ottobre 2024. Ilclassico cinese “”, scritto dal rinomatoturgo Cao Yu (1910-1996), e’ basato su storie avvenute presso l’ex Hotel Huizhong, uno degli importanti edifici storici di. IlNorth Performance Arts Group e ilPeople’s Art Theater metteranno in scena drammi classici come “” nell’ex Hotel Huizhong, che ora e’ un punto di riferimento in una delle principali strade commerciali di, ogni sabato e durante le festivita’, per mostrare il fascino della storica citta’. (Xin) Agenzia Xinhua