Movieplayer.it - Black Box - La scatola nera, la recensione: un teso thriller investigativo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Protagonista diBox - Laè un analista acustico che si ritrova a indagare sui dati di una, contenente la verità su un drammatico incidente aereo. Su Rai4 e RaiPlay. Per via dell'incredibile udito di cui è dotato, Mathieu ha trovato lavoro come analista acustico presso una grossa compagnia statale ed è uno dei migliori. Il suo perfezionismo e le sue nevrosi non gli rendono facile gestire i rapporti sociali, ma ciò nonostante ha stretto una relazione con una bella collega ed è rispettato ai piani alti per la sua precisione assoluta. InBox - Lal'opinione pubblica francese è stata scossa dal recente e drammatico schianto di un aereo linea, che è precipitato sulle Alpi senza un motivo ben preciso. Tocca proprio a lui, tramite la