Annunciato uno sciopero in Fondazione Arena per la prima di "Stiffelio" al Teatro Filarmonico (Di domenica 27 ottobre 2024) Il sindacato Usb ha fatto sapere che per la giornata di oggi, domenica 27 ottobre, è previsto uno sciopero in Fondazione Arena di Verona durante la prima rappresentazione dell'opera "Stiffelio" di Giuseppe Verdi, in programma al Teatro Filarmonico. Sempre dal sindacato comunicato che già lo Veronasera.it - Annunciato uno sciopero in Fondazione Arena per la prima di "Stiffelio" al Teatro Filarmonico Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il sindacato Usb ha fatto sapere che per la giornata di oggi, domenica 27 ottobre, è previsto unoindi Verona durante larappresentazione dell'opera "" di Giuseppe Verdi, in programma al. Sempre dal sindacato comunicato che già lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Annunciato uno sciopero in Fondazione Arena per la prima di "Stiffelio" al Teatro Filarmonico - L'opera verdiana è in programma alle ore 15.30 di domenica 27 ottobre. Fabrizio Berti di Usb: «È chiaro che se dopo questo primo sciopero la Fondazione Arena non convocherà un tavolo per le trattative ... (veronasera.it)

Pd e M5s si riuniscono allo sciopero dei metalmeccanici a Roma, la stretta di mano e i baci: il saluto tra Conte e Schlein – Video - Una stretta di mano poi un abbraccio con due baci sulla guancia. Così, dopo i malumori tra le opposizioni, si sono salutati a Roma Elly Schlein e Giuseppe Conte, entrambi presenti allo sciopero dei ma ... (ilfattoquotidiano.it)

Sciopero dei mezzi nazionale annunciato sabato 5 ottobre - A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. (mi-lorenteggio.com)

Roma. Sciopero Santa Lucia. Cgil e Cisl: "Ha aderito oltre l'80% dei lavoratori" - L'annoso contenzioso economico tra la Fondazione Santa Lucia, Irccs d'eccellenza, e la Regione Lazio, che, ricordano “come sempre rischia di essere pagato dai lavoratori”. “Lo sciopero ... (quotidianosanita.it)