Volley femminile Malual e Tolok fanno volare Firenze e Novara negli anticipi della quarta giornata di A1! Chieri espugna Perugia

Non si ferma la Igor Grgonzola Novara che, dopo la bella vittoria di Milano, supera nel primo dei tre anticipi del sabato della quinta giornata di A1 femminile, in casa Roma e viaggia nella posizioni che contano della classifica. Il Bisonte Firenze riparte di slancio al PalaWanny e demolisce con un secco 3-0 un Pinerolo che non riesce ad esprimere i livelli di gioco che si potevano immaginare alla vigilia del torneo, soprattutto nei momenti decisivi dei vari match. Fatica tanto ma alla fine riesce ad ottenere la quarta vittoria in cinque partite disputato la reale Mutua Fenera Chieri che vince 3-2 sul campo di una combattiva ma discontinua Bartoccini Mc-Restauri Perugia. La Igor Gorgonzola Novara non sbaglia un colpo e, dopo l'impresa di Milano, concede il bis con un secco 3-0 rifilato alla Smi Roma, che si è dovuta arrendere nonostante qualche buono sprazzo di gioco.

