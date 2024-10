Formiche.net - Verso una globalizzazione su scala ridotta? L’analisi di Trafficante

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gli eventi degli ultimi vent’anni circa (in particolare, crisi economiche, finanziarie, sanitarie e geopolitiche) hanno messo in discussione i pilastri su cui si basava l’economia globale. L’apertura commerciale e l’integrazione nelle catene del valore globali sono entrate in crisi e si sono osservati fenomeni quali reshoring e friendshoring. In un mondo più frammentato, caratterizzato dalla creazione di blocchi, le relazioni geopolitiche giocano un ruolo cruciale negli scambi di beni, servizi e idee. Per quanto sia difficile fare delle previsioni future, lo scenario più probabile appare unasuin cui la politica peserà di più rispetto al passato nel determinare le relazioni commerciali tra paesi. Questa inversione di tendenza rispetto allacomporta costi diretti e indiretti, aggravati dall’attuale incertezza.