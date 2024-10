Uomini e Donne, Alessio Corvino beccato a cena con la sua nuova fiamma: di chi si tratta (Di sabato 26 ottobre 2024) Alessio Corvino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sembra essere tornato sotto i riflettori a causa di una segnalazione che ha catturato l’attenzione degli appassionati di gossip. Secondo una fonte anonima che ha contattato Deianira Marzano, Corvino sarebbe stato visto a cena con Dalila, la sua ex fidanzata. La notizia ha subito sollevato domande, soprattutto perché è accompagnata da una foto che immortalerebbe i due durante la serata. La segnalazione richiedeva riservatezza, specificando: “Alessio Corvino e Dalila ieri sera Sono tornati insieme. Se pubblichi oscura il mio nome”. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alessio Corvino beccato a cena con la sua nuova fiamma: di chi si tratta Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 26 ottobre 2024), ex corteggiatore di, sembra essere tornato sotto i riflettori a causa di una segnalazione che ha catturato l’attenzione degli appassionati di gossip. Secondo una fonte anonima che ha contattato Deianira Marzano,sarebbe stato visto acon Dalila, la sua ex fidanzata. La notizia ha subito sollevato domande, soprattutto perché è accompagnata da una foto che immortalerebbe i due durante la serata. La segnalazione richiedeva riservatezza, specificando: “e Dalila ieri sera Sono tornati insieme. Se pubblichi oscura il mio nome”.

