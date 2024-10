Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 20:10

(Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione lavora meglio niente in primo piano dopo Italia di Israele contro l’iran è in risposta al massiccio attacco convitti di balistici del primo ottobre esplosione in diverse aree del paese inclusa a Teheran l’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su che TV militari risposta mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica istituzioni si sono verificate attira nella parte orientale della capitale è l’aeroporto internazionale della casa bianca Quella è un autodifesa Ma gli Stati Uniti non partecipano alle operazioni Washington specifica di non essere coinvolta nel Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa torniamo in Italia alla fondazione in ca su YouTube di manovra Destinati alla sanità ...